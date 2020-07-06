Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗавершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
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В МВД завершили расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

RT на русском16:53

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

РБК13:01

Завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП на Смоленской площади города Москвы

МВД медиа12:14

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости12:24

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

ТАСС12:22

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Москва 2412:22

МВД завершило расследование дела Михаила Ефремова о смертельном ДТП в Москве

Агентство Москва12:32
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Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
17
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
1,4K
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru 14:22
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину

У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
6,2K
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 20:12
1
Кино

Нечего показать: как начнут работать барнаульские кинотеатры

Постепенно новые фильмы начнут показывать примерно с середины августа В России кинотеатры разрешили открыть уже с 15 июля, но окончательное решение остается за властями регионов.
Толк 02:35
2
Общество

Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса

В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
11
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 16:03
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Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
3
ЖКХ

Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды

В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).
АСТВ 20:41
Здоровье

Работающие с КОВИД врачи смогут пройти реабилитацию в Дагестане

Российские врачи, которые направили свои силы на борьбу с пандемией коронавируса, смогут пройти реабилитацию на безвозмездной основе на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Невские Новости 17:22
Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
160
Общество

Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов напомнил о том, какие новеллы появились в нормативных актах, регулирующих оплату коммуналки в связи с пандемией.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье

Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 03:53
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Энергетика

Цены на бензин в России защитили от снижения

Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
698
Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
Армия и оружие

Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

Слово и Дело 04:18
2
Культура

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Происшествия

Судебные приставы закрыли «Айпару» на 60 суток в Чите

Сотрудники судебных приставов по решению суда приостановили деятельность читинского магазина-бара «Айпару» на 60 суток.
ZAB.RU 21:10
Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
6
Общество

Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, передает РИА "Новости" слова старшего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергея Давыдова.
Газета.Ru 20:35
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ РФ «Саратов» вошел в Средиземное море

Сергей Савостьянов / ТАСС В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".
РЕН ТВ 11:19
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Хоккей

Он был одним из шести трехкратных. 80 лет назад родился Виктор Кузькин

В составе сборной СССР Кузькин выиграл восемь чемпионатов мира и стал одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов.
Спорт-Экспресс 03:22
Общество

В Приамурье число умерших от COVID-19 пациентов выросло до 16

Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 16 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:49
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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