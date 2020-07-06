Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗавершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
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МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

РБК13:01

Потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым уведомили о завершении расследования

ТАСС13:53

Расследование дела о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова завершено

Эхо Москвы12:33

Завершено предварительное расследование дела в отношении Ефремова

RT на русском12:28

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Москва 2412:22

Расследование дела Михаила Ефремова завершено

Дождь12:42

МВД заявило о завершении расследования дела Ефремова

NewInform12:30
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Общество

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
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Здоровье

В Самарской области хотят усилить коронавирусные ограничения

Губернатор Самарской области поручил главам муниципалитетов представить к 9 июля предложения по усилению контроля и ограничительных мер в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
КТВ-Луч 10:21
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Авто

Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

Второй ошибкой специалисты называют положение ноги водителя на сцеплении. Речь идет в первую очередь о начинающих водителях.
Evo-rus.com 13:53
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Происшествия

Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода

Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода.
Татар-информ 13:03
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
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Здоровье

В Петербурге раскрыли истинный масштаб смертности от COVID-19

Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии.
REGNUM 15:03
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:56
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Спорт

Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2

Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Единоборства

Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251

Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19.
Руфайт.ком 06:16
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Интернет

Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент

По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
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Спорт

Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства

Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Наука

Раскрыта главная причина смерти от коронавируса

Российские ученые выяснили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти пациентов.
Рамблер 14:39
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Авто

Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

Новые автомобили 06:46
Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
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Авто

Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров

Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
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Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
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Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап

Межвузовская корпорация, создавшая родстер «Крым», работает над проектом бюджетного пикапа с футуристичным дизайном.
Автоновости дня 12:20
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Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC

Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.
3DNews 13:41
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Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
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Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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