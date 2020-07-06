Происшествия
РИА НовостиЗавершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
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Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
Здоровье
В Самарской области хотят усилить коронавирусные ограничения
Губернатор Самарской области поручил главам муниципалитетов представить к 9 июля предложения по усилению контроля и ограничительных мер в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
КТВ-Луч 10:21
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Авто
Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Второй ошибкой специалисты называют положение ноги водителя на сцеплении. Речь идет в первую очередь о начинающих водителях.
Evo-rus.com 13:53
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Происшествия
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода
Причиной потопа на улице Фучика в Казани стало повреждение водопровода.
Татар-информ 13:03
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
Здоровье
В Петербурге раскрыли истинный масштаб смертности от COVID-19
Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания либо была выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии.
REGNUM 15:03
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Спорт
Во время ивента Ubisoft Forward пройдет раздача Watch Dogs 2
Студия пообещала рассказать об Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion и других тайтлах, а также анонсировала раздачу бесплатных копий Watch Dogs 2. Ubisoft Forward начнется с пре-шоу 12 июля в 21:30 мск — во время этого сегмента разработчики сыграют в Trackmania и поделятся новостями о Just Dance 2020, The Division 2 и Ghost Recon: Breakpoint.
CyberSport.ru 13:04
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Единоборства
Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидала возглавил UFC 251
Напомним, чемпион полусреднего веса, Камару Усман, должен был защищать титул в бое против Гилберта Бернса, но тот выбыл из-за положительного теста на Covid-19.
Руфайт.ком 06:16
Интернет
Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент
По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
Спорт
Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства
Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
RT на русском 09:47
Наука
Раскрыта главная причина смерти от коронавируса
Российские ученые выяснили, что является главной причиной развития тяжелой формы COVID-19 и смерти пациентов.
Рамблер 14:39
Авто
Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3
Новые автомобили 06:46
Политика
США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и поданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Авто
Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап
Межвузовская корпорация, создавшая родстер «Крым», работает над проектом бюджетного пикапа с футуристичным дизайном.
Автоновости дня 12:20
Гаджеты
Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC
Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.
3DNews 13:41
Политика
Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии
Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
Экономика
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19