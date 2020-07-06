"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

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