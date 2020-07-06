Происшествия
РИА НовостиЗавершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
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Политика
Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании
Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Общество
Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Кино
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Происшествия
В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка
Сахалин.Инфо 19:50
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
Диагноз «бубонная чума» был подтвержден у скотовода, госпитализированного в Баян-Нуре автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
Новые Ведомости 05:01
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань 13:00
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Шоу-бизнес
Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе
Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Энергетика
Бензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
Наука
Скорость изменения магнитного поля Земли увеличилась в 10 раз
Американские ученые выяснили, что смена направления магнитного поля происходит в 10 раз быстрее, чем считалось прежде.
Экономика сегодня 14:05
Футбол
«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»
Матч состоялся в рамках 33-го тура чемпионата Англии.
CT news 03:56
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Наука
Названо наилучшее время для занятий спортом
ToDay News Ufa 04:01
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Общество
NYT: Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Иране
На территории Ирана произошел взрыв, после которого американское издание The New York Times заявило, что это была диверсия, а ее инициатором выступал Израиль.
Политика Сегодня 04:28
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18