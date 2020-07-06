Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗавершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом", - сказал Васенин.
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Потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым уведомили о завершении расследования

ТАСС13:53

В МВД завершили расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

RT на русском16:53

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

РБК13:01

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Интерфакс12:55

Расследование по делу актёра Михаила Ефремова завершено

Эхо Москвы18:31

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости12:24

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Москва 2412:22
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Политика

Сенатор РФ призвал ввести санкции против Великобритании

Россия должна ввести санкции против Великобритании, заявил сенатор РФ Олег Морозов, 6 июня сообщают РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Общество

Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
РБК 19:03
Кино

«Край света» в этом году пройдет, но по-другому

Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Политика

Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России

Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК 15:05
Происшествия

В Ново-Александровске пропала 8-летняя девочка

Сахалин.Инфо 19:50
Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

Диагноз «бубонная чума» был подтвержден у скотовода, госпитализированного в Баян-Нуре автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.
Новые Ведомости 05:01
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 15:00
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни

Вести ПК в Воронеже 03:38
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань 13:00
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Шоу-бизнес

Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе

Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Энергетика

Бензин в России подорожал на 4–6 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли увеличилась в 10 раз

Американские ученые выяснили, что смена направления магнитного поля происходит в 10 раз быстрее, чем считалось прежде.
Экономика сегодня 14:05
Футбол

«Саутгемптон» нанес поражение «Манчестер Сити»

Матч состоялся в рамках 33-го тура чемпионата Англии.
CT news 03:56
Космос

Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»

С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия

В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу

Lenta.ru 07:45
Экономика

«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»

"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com 11:40
Наука

Названо наилучшее время для занятий спортом

ToDay News Ufa 04:01
Футбол

Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Общество

NYT: Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Иране

На территории Ирана произошел взрыв, после которого американское издание The New York Times заявило, что это была диверсия, а ее инициатором выступал Израиль.
Политика Сегодня 04:28
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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