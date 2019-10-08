Происшествия
ИнтерфаксЗавершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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с чего всё началось
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.РИА Новости03:22
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В Подмосковье закончилось расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова
Вести Подмосковья04:23
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Политика
Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины
В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.
REGNUM 03:26
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске
Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
ИнфоСМИ 03:26
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга за мужество в ходе полета, который сорвался из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:51
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве
Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.
Телеканал 360° вчера в 17:16
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Рамблер 01:45
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Политика
США ввели санкции против КНР из-за уйгуров
Китай неоднократно критиковали за так называемое перевоспитание мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Говорит Москва вчера в 16:51
Экономика
Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World вчера в 12:20
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Гаджеты
Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9
Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.
Astera 03:56
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом
Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:42
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Дочь Бородиной экстренно прооперировали
В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
WomanHit.ru 03:58
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.
Политика Сегодня 00:03
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.
РИА Новости 03:35
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Единоборства
Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Metaratings 04:00
Транспорт
РЖД с 2020 года сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
Ранее во вторник корпоративная газета РЖД - "Гудок" - со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна написала, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатными.
РИА Новости 03:20
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54