с чего всё началось

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Политика Ополченцы Донбасса не станут депутатами Рады, заявили в МИД Украины В случае прекращения войны и установления мира в Донбассе ополченцы все равно не смогут избираться в Верховную раду Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Вадим Пристайко.

Шоу-бизнес В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.

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Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Политика Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.

Политика «Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Политика В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

Интернет Роскачество составило рейтинг мессенджеров Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.

Политика США ввели санкции против КНР из-за уйгуров Китай неоднократно критиковали за так называемое перевоспитание мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Экономика Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Гаджеты Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9 Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.

Происшествия В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Шоу-бизнес Дочь Бородиной экстренно прооперировали В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.

Политика Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.

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Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.