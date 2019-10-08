с чего всё началось

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Авто Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с «автоматом» Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.

Происшествия Врачи оценили состояние ребенка, которого пыталась убить мать Состояние мальчика, который был отправлен в больницу из-за ударов ножом от собственной матери в Набережных Челнах, оценивается как средней тяжести.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Авто «АвтоВАЗ» отзывает в России четыре тысячи авто Lada Granta «АвтоВАЗ» отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta, сообщает Росстандарт.

Политика «Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.

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Общество Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.

Хоккей «Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву» Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.

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Общество Объявлены нобелевские лауреаты по физике Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Шоу-бизнес Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.

Авто Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4 Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Гаджеты Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy A20s в России Компания Samsung сообщила о поступлении в продажу в России новинки смартфона Galaxy A20s.

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Политика Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против» Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Энергетика Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть «Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.

Финансы ВТБ отказался от приема вкладов в евро ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.