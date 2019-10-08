Происшествия
ИнтерфаксЗавершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.РИА Новости03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
В Подмосковье закончилось расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова
Вести Подмосковья04:23
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с «автоматом»
Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
SpeedMe вчера в 00:35
Происшествия
Врачи оценили состояние ребенка, которого пыталась убить мать
Состояние мальчика, который был отправлен в больницу из-за ударов ножом от собственной матери в Набережных Челнах, оценивается как средней тяжести.
iReactor 05:01
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает в России четыре тысячи авто Lada Granta
«АвтоВАЗ» отзывает в России 3 994 автомобиля марки Lada модели Granta, сообщает Росстандарт.
Аргументы и Факты вчера в 09:51
Культура
Володин открыл выставку, посвящённую 100-летию ВГИКа
В Государственной Думе торжественно открылась выставка, посвящённая 100-летию ВГИКа.
Парламентская газета 06:09
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Рамблер 01:45
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными
С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.
Известия 05:33
Хоккей
«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.
Чемпионат вчера в 21:25
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Политика
Песков: смысл слов Трампа «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор
Слова американского президента Дональда Трампа о стремлении «поладить с Россией» расходятся с действительностью, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:19
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Общество
Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Авто
Mazda показала обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили вчера в 22:57
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Гаджеты
Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy A20s в России
Компания Samsung сообщила о поступлении в продажу в России новинки смартфона Galaxy A20s.
Rusargument вчера в 13:22
Происшествия
Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
ТАСС 02:35
Политика
Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Энергетика
Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть
«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Финансы
ВТБ отказался от приема вкладов в евро
ВТБ не первый банк, который отказался от приема вкладов в евро. Ранее такие решения приняли «Авангард», Ситибанк, Альфа-банк и Сбербанк.
РБК 04:47
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Финансы
Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
РБК 03:00