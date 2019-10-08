Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗавершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
В Московской области законочено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра, где находился актер Дмитрий Марьянов, передает ГСУ СК России по региону
.
Газета.Ru03:40

Подробнее о событии

Вдова Марьянова прокомментировала новые факты по делу о его смерти

РИА Новости07:41

«Чья-то кровь не вернет мне мужа». Вдова Марьянова потребовала справедливого наказания для виновных

Телеканал 360°06:40

Следствие раскрыло причину смерти Дмитрия Марьянова

Газета.Ru03:40

Расследование уголовного дела в отношении директора центра, где находился Марьянов, завершено в Подмосковье

Подмосковье Сегодня03:57

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Интерфакс03:44

В Подмосковье закончилось расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова

Вести Подмосковья04:23

СК передал в прокуратуру дело главы реабилитационного центра, где умер актер Марьянов

ТАСС02:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика

Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения

REGNUM 05:33
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Фигурное катание

Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open

RT на русском вчера в 10:05
Политика

Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
Гаджеты

Intel изобретает модульный ПК: премьера — в следующем году

3DNews 07:18
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Футбол

Гарет Бейл хочет покинуть «Реал»

Напомним, что в прошлом году Зидан покинул «Реал» из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом в отношении трансферной политики.
ODDS.ru 01:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv 04:17
Шоу-бизнес

Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике

На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.
Аргументы недели вчера в 04:58
Финансы

Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда

За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
РБК 03:00
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Происшествия

Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

Газета.Ru 07:47
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

Восьмилетний школьник в Йошкар-Оле скончался на уроке физкультуры

REGNUM 06:51
Армия и оружие

«Ни метра земли не отдадим»: Каратели Яроша выдвинутся на передовую в Донбасс в случае отвода войск

Напомним, что 6 октября, нацист Билецкий прибыл в Золотое для «защиты поселка» после отвода войск.
ИА Новороссия 07:23
Происшествия

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
RT на русском 07:32
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Культура

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Политика

Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Газета.Ru вчера в 09:45
Игры

Ghost Recon Breakpoint – Оценки западных игровых порталов

Все плохо Ghost Recon Breakpoint вышел в релиз, а оценки ему пока выставили не все порталы.
Srnsk 05 октября в 14:10
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Марьянов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное