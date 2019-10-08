с чего всё началось

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

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Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.

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