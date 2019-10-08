Происшествия
ИнтерфаксЗавершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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с чего всё началось
В Московской области законочено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра, где находился актер Дмитрий Марьянов, передает ГСУ СК России по региону.Газета.Ru03:40
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В Подмосковье закончилось расследование дела о смерти актёра Дмитрия Марьянова
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