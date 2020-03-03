Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗавершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Напомним, он пытался скрыть следы преступления, расчленив ее тело.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Историку-потрошителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Интерфакс11:28

Завершено следствие по делу историка Соколова

Коммерсантъ10:41

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости10:14

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова

РБК09:56

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском09:35

Завершено следствие по делу историка-потрошителя Соколова

РЕН ТВ09:30

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

ТАСС10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет вернуться в кино

Paparazzi.ru 04:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Политика

В РПЦ раскритиковали поправку к Конституции о детях как о достоянии России

Поправка в Конституцию, в которой говорится, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», — это «политтехнологический трюк», благодаря которому государство получит право отбирать детей у родителей.
Дождь 14:15
Политика

Америка начинает пересмотр итогов Второй Мировой с Калининграда

США начали информатаку на российские регионы.
Life.ru 12:03
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Происшествия

Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
Экономика

Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
News.ru вчера в 06:21
Кино

«Мне это не нравится»: почему все любят новый сериал Netflix, несмотря на его вторичность

По описанию кажется, что новый сериал Netflix «Мне это не нравится» – социальная драма, но это не так.
Собака.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ вчера в 04:44
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН 08:49
Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
Политика

Зеленский использует скамью запасных для смены правительства

Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Вести.Ru 14:20
Здоровье

Названы полезные свойства сливочного масла

Вечерний курьер 09:14
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
РИА Новости вчера в 19:19
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой

На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Discover24 вчера в 02:34
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
RT на русском 08:13
Политика

Названа самая непопулярная церковь Украины

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Lenta.ru 08:06
Баскетбол

«Химки» проиграли «Жальгирису» в матче Евролиги

ProstoProSport 15:18
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Происшествия

В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне

Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Российская газета 06:39
Происшествия

Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Общество

Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса

Представители модного дома заявили журналистам о переносе показа новой коллекции одежды в качестве меры предосторожности в связи с неопределенностью, которая сохраняется из-за вспышки коронавируса.
Известия 16:03
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
Главное