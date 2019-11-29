Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".

Завершено строительство моста через Амур в Китай

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