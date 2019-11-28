Общество
Газета.RuЗавершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
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Футбол
36-летний вратарь Грант выйдет в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астаной». Это его вторая официальная игра за клуб
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант выйдет в стартовом составе на матч -го тура группового турнира Лиги Европы против «Астаны», сообщил официальный Twitter клуба.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Гаджеты
Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10
В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Культура
«Холодное сердце» поделится новогодним настроением
Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Наука
В листьях соссюреи обнаружили вещества против заболеваний костей
Российские исследователи обнаружили механизмы, на основе которых экстракт листьев соссюреи спорной значительно уменьшает воспалительные процессы и повышает иммунный ответ при остеомиелите.
Авто
Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Кино
Тони Старк появится в камео в «Черной вдове»
По информации пользователя Twitter, скрывающегося за ником The Defiant Inside Me, Роберт Дауни вернётся к роли Старка в камео в «Чёрной вдове».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
В Саратове на улице собака нашла человеческую голову
Транспорт
В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД
21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Общество
World Travel Awards: Москва заняла первое место
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Армия и оружие
Зеленский отменил прапорщиков и мичманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".