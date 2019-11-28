В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур. «Губернатор в выступлении отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — говорится в сообщении на сайте правительства Приамурья.

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

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