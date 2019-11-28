Общество
RT на русскомВ Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур. «Губернатор в выступлении отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — говорится в сообщении на сайте правительства Приамурья.
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Политика
Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Германии от моратория на размещение РСМД в Европе.
Политика
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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Песков сравнил работу президента с доменной печью
В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинет пост
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Армия и оружие
Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
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Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Гаджеты
Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров
Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Авто
Названы самые прибыльные в России сегменты автомобилей
Наиболее прибыльным оказался сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV) – эти автомобили позволили дилерам заработать порядка 135 млрд рублей.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Футбол
Мальме — Динамо (Киев) 4:3
Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
Политика
В Киеве назвали условия для заключения контракта на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об условиях, на которых может быть заключён контракт на транзит газа, пишет RT.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Спорт
НТВ: Родченков шантажировал российских атлетов
Как отмечается в фильме, система LIMS была создана в начале 2010-х годов Мигачевым под руководством Родченкова для того, чтобы можно было на основании проверок выявить какую-либо статистику использования атлетами запрещенных препаратов, или же наоборот.
Армия и оружие
МИД РФ осудил переброску военной техники США к нефтяным полям в Сирии
Размещение американской военной техники в нефтяном районе Сирии вблизи города Румейлан грозит эскалацией напряженности в стране.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Рак поджелудочной железы является агрессивным типом рака, но врачи как правило не обнаруживают болезнь до тех пор, пока она хорошо не разовьется.