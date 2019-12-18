Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Политика Власти Эстонии угрожают увольнением сотрудникам Sputnik Estonia Власти Эстонии угрожают сотрудникам агентства Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

Футбол Игорь Черевченко: «Арсенал» оказался не готов к еврокубкам Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал в интервью «Слободе» о провале в матчах с «Нефтчи», а также о том, сколько человек покинут команду в зимнее трансферное окно.

Общество Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации Государственная дума в третьем чтении приняла закон, который приравнивает сжигание мусора к его утилизации.

Кино Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын» Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.

Политика Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.

Армия и оружие США завладели частотами С-400 в Сирии США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.

Общество В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.

Происшествия В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна планирует стать матерью Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.

Общество Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Политика Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.

Политика Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.

Киберспорт Warcraft III: Reforged отложили до 29 января В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.

Спорт В Кремле подтвердили награждение министра спорта орденом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта орденом Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Шоу-бизнес Каменских позировала обнаженной в Мексике На опубликованном несколько часов назад снимке 32-летняя поп-дива позирует полностью обнаженной, сидя на качелях спиной к объективу.