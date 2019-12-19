Транспорт
RT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
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Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
Футбол
В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Происшествия
В Приангарье в ДТП с маршруткой погиб один человек и девять пострадали
В Иркутской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой один человек погиб и девять были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
Политика
New York Times: Это опасно — сайт «Русская Весна» помог посадить в ЕС украинского военного на 24 года
В суде над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом использовали как доказательство российскую пропаганду, в частности материал «Русской Весны», пишет The New York Times.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Транспорт
СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля
Дополнительная маркировка транспортных средств, у которых сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове и раме, будет проходить по определенной процедуре, которая описана в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Происшествия
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Футбол
Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке
Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Шоу-бизнес
Стала известна причина расставания Ольги Бузовой и Олега Майами
Об интрижке Ольги Бузовой и Олега Майами стало известно несколько месяцев назад, когда двух артистов заметили во время поцелуев во время их свидания.
Экономика
В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Энергетика
Цены на нефть снижаются после публикации данных по запасам в США
Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало в среду официальные данные по недельным запасам нефти в стране.