Транспорт

RT на русскомRT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Бархатного пути!

Российская газета21:34

Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста

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Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

Известия12:44

Росреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста

РБК16:12

Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфакс11:40

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новости09:40
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