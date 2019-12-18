Общество
РБКРосреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста
Автодорожную часть Крымского моста поставили на учет раньше — в 2018 году. Росреестр также зарегистрировал право собственности России и право оперативного управления на него. 18 декабря Росавтодор выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
Читать в источнике
Оценить275
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
Шоу-бизнес
Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег
Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Футбол
Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Общество
В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования
Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Происшествия
В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа
Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в четверг издание Miami Herald.
Общество
Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году
"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Музыка
Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом
Глава Чечни Рамзан Кадыров «взял под крыло» хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, после конфликта рэпера с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым.
Происшествия
Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест
Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Политика
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР
Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
Экономика
Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 2019 году на 5%
По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев 2019 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 5 409 рублей или на 5,1% меньше, чем годом ранее.
Здоровье
Якутских детей экстренно прививают от кори
В Якутске региональное управление Роспотребнадзора решило экстренно сделать прививки от кори тем детям, которые не были вакцинированы ранее.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Шоу-бизнес
Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры
Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Кино
В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»
Фанаты с восторгом встречают выход на мировые экраны заключительного девятого эпизода саги «Звездные войны».
Общество
У Филиппа Киркорова отнимут квартиру за долги
Как сообщает агентство городских новостей "Москва", Таганский районный суд столицы удовлетворил иск ABLV Bank и взыскал с самого певца и его ООО "Филипп Киркоров Продакшн" 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.
Политика
На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов
Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Здоровье
Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт
Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
Здоровье
Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств
Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
Армия и оружие
Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик
Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
Технологии
В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»
В Китае готовятся запустить в работу «искусственное Солнце» - устройство, которое вырабатывает энергию, подобную той, что есть в центре Солнца, сообщает Newsweek.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.