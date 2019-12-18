Общество

РБКРБКРосреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста

Автодорожную часть Крымского моста поставили на учет раньше — в 2018 году. Росреестр также зарегистрировал право собственности России и право оперативного управления на него. 18 декабря Росавтодор выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
Читать в источнике
Комментировать291

Подробнее о событии

Росреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста

РБК16:12

Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста

Российская газета12:59

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новости09:40

Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

Известия12:44

Эксперт прокомментировал завершение строительства ж/д части Крымского моста

RT на русском15:40

Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфакс11:40

Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

ТАСС12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

Известия вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Актриса Мейтленд Уорд объяснила, что ушла из Disney в порно ради денег

Бывшая диснеевская актриса Мейтленд Уорд рассказала, почему покинула студию Disney, предпочтя ей съёмки в кино для взрослых.
Discover24 02:59
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру вчера в 14:45
Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Газета.Ru 19:01
Кино

На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии

URA.Ru 14:18
Происшествия

В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа

Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в четверг издание Miami Herald.
РИА Новости 19:24
Общество

Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году

"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Московский Комсомолец 19:03
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Музыка

Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом

Глава Чечни Рамзан Кадыров «взял под крыло» хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, после конфликта рэпера с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым.
Lenta.ru 12:53
Происшествия

Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Новостной фронт 11:35
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru 14:53
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Вести.Ru 19:25
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости 15:25
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новости 13:51
Экономика

Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в 2019 году на 5%

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), за 11 месяцев 2019 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 5 409 рублей или на 5,1% меньше, чем годом ранее.
110km.ru 16:01
Здоровье

Якутских детей экстренно прививают от кори

В Якутске региональное управление Роспотребнадзора решило экстренно сделать прививки от кори тем детям, которые не были вакцинированы ранее.
Общественное телевидение России 04:29
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Шоу-бизнес

Наталья Фриске скопировала образ покойной сестры

Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
Wday.ru 06:30
Кино

В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»

Фанаты с восторгом встречают выход на мировые экраны заключительного девятого эпизода саги «Звездные войны».
Пятый канал 19:42
Общество

У Филиппа Киркорова отнимут квартиру за долги

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", Таганский районный суд столицы удовлетворил иск ABLV Bank и взыскал с самого певца и его ООО "Филипп Киркоров Продакшн" 779 тысяч евро задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.
Новые Известия 09:44
Политика

На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов

Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Здоровье

Минздрав пообещал бесплатные лекарства перенесшим инсульт и инфаркт

Добавим, что ранее в ряде регионов пациенты, которые должны получать льготные или бесплатные лекарства, неоднократно жаловались на то, что этих препаратов по льготным категориям нет в аптеках и необходимые медикаменты можно только купить.
Росбалт 16 декабря в 07:49
Здоровье

Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Минздрав в письме отмечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату.
РБК 01:32
Армия и оружие

Глава Пентагона ответил на слова Эрдогана о закрытии базы Инджирлик

Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
Журналистская правда вчера в 04:28
Технологии

В Китае работают над созданием «искусственного Солнца»

В Китае готовятся запустить в работу «искусственное Солнце» - устройство, которое вырабатывает энергию, подобную той, что есть в центре Солнца, сообщает Newsweek.
NewInform 06:17
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное