Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Политика Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.

Общество В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Общество Названы самые опасные алкогольные напитки Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Экономика Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика «Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.

Политика ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.

Технологии «Яндекс» представил масштабное обновление поисковика «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.

Общество СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока — 2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом.