Общество
RT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Политика
В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2»
Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.
Экономика
Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Армия и оружие
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Шоу-бизнес
Отец Зайцева назвал бывшую жену своего сына Никиты «конченым животным»
Игорь Зайцев, отец защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировал конфликт своего сына с бывшей женой Маргаритой.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Происшествия
Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест
Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Экономика
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Кино
Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль
Политика
«Ценный свидетель» по делу МН17 подал в суд на Нидерланды и Украину
Освобожденный в рамках обмена с Россией свидетель по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Общество
СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
Армия и оружие
ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Футбол
Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу
Российский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока — 2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток — 2». Они напомнили, что в скором времени президент США должен подписать оборонный бюджет, в который включены санкции против этого проекта, что может стать для компании сокрушительным ударом.
Политика
Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области
Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала
Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский «Ювентус» на выезде нанес поражение «Сампдории» в матче 17-го тура чемпионата Италии.