Общество

RT на русскомRT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

ТАСС12:47

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новости09:40

Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфакс11:40

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

РБК09:50

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Газета.Ru09:50

Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть Крымского моста

RT на русском12:47

Росреестр зарегистрировал железнодорожную часть Крымского моста

Известия12:44
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