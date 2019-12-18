Транспорт

RT на русскомRT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Росреестр поставил на кадастровый учёт ж/д часть Крымского моста

Интерфакс11:40

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

ТАСС09:03

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

РБК09:50

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Газета.Ru09:50

В Госдуме оценили завершение строительства ж/д части Крымского моста

RT на русском11:26

Достроенную железнодорожную часть Крымского моста показали на видео

Lenta.ru11:29

Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено

РИА Новости09:40
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В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
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Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

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РБК 10:12
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
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Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
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«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым

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Газета.Ru 12:00
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В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны

«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
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«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
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Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
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Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках

Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
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В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
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В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

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