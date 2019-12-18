Транспорт
RT на русскомЗавершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о полете бомбардировщиков над Ираном
Российское Минобороны опровергло сообщения о том, что в небе над Ираном пролетел российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М, передает «РИА Новости».
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое
По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
Биатлон
Биатлонист из Швеции Самуэльссон описал Россию в трех словах
С нелегкой задачей (описать страну в трех словах) справился Себастьян Самуэльссон, являющийся шведским олимпийским чемпионом по такому виду спорта, как биатлон.
Общество
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Футбол
«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Шоу-бизнес
Сестру Жанны Фриске назвали ее полной копией
В Сети многие отметили, что младшая сестра стала просто копией артистки.
Здоровье
В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.
Общество
В Петербурге массово закрываются рестораны
Количество закрытых точек общепита впервые превысило число открытий – 408 против 383 заведений. Таковы данные ГК «БестЪ» за 2019 год.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В Евросоюзе признали создание ГТС на Украине завершенным
В энергосообществе Евросоюза (ЕС) признали, что на Украине завершено создание газотранспортной системы (ГТС), независимой от компании «Нафтогаз».
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.