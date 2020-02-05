Армия и оружие
Вести.RuЗавершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.РИА Новостивчера в 19:02
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За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай
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Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в больнице Читы
Заразившийся в России гражданин Китая рассказал о своем состоянии, как его лечат в больнице Читы и об отношении к нему россиян.
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Чеченского блогера убили во Франции
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Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА планируется изготовить в 2020 году.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
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Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек
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На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
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Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.