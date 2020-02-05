Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЗавершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать273
с чего всё началось

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

Подробнее о событии

Баранец рассказал о преимуществах новейшего танка Т-90М «Прорыв-3»

ФАН11:22

Эксперт оценил преимущества танка Т-90М перед конкурентами

Комсомольская правда07:47

Военный эксперт назвал преимущество танка T-90М перед конкурентами

Известия06:58

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской восхитилась Андреем Малаховым

Bimru.ru 01:43
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы ВПП в аэропорту «Сабиха Гекчен» в Стамбуле.
BFM.ru 10:51
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4 до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ 11:01
Общество

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении.
Российская газета 02:39
Общество

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:01
Политика

МИД РФ о выдаче американских виз: «Ситуация доведена до абсурда»

Ситуация доведена до абсурда — визы не получают руководители и эксперты наших ведомств, которым сами американцы направили официальные приглашения, — говорится в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России.
News.ru 11:10
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 10:58
Шоу-бизнес

Игорь Крутой призвал Ирину Дубцову одеться

Певица опубликовала в Instagram снимок с новой фотосессии, где она позирует без одежды.
Uznayvse.ru вчера в 04:54
Политика

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Lenta.ru 10:18
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Шоу-бизнес

Андрей Малахов разводится с женой ради подруги Собчак

Причиной развода якобы стала подруга знаменитой телеведущей Ксении Собчак. Известно, что Малахов и Шкулева в официальном браке с 2011 года.
Дни24 08:07
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Общество

Росавиация разослала телеграмму о запрете чартеров в Китай

Росавиация разослала телеграмму о временном запрете на чартерные авиаперевозки из РФ в КНР и обратно с 14 февраля.
РИА Новости 11:13
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Здоровье

Зараженный коронавирусом китаец рассказал о лечении в больнице Читы

Заразившийся в России гражданин Китая рассказал о своем состоянии, как его лечат в больнице Читы и об отношении к нему россиян.
VSE42.RU 05:13
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Футбол

RAC1: Бартомеу обсудит с Абидалем его конфликт с Месси

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу встретится со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает RAC1.
Бомбардир.ру 06:19
Единоборства

Олег Кашин обвинил Хабиба в дискредитации России

Публицист Олег Кашин считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
Газета.Ru 08:16
Армия и оружие

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в 2020 году

Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА планируется изготовить в 2020 году.
RT на русском 10:27
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
The GEEK 01:58
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Новые автомобили 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное