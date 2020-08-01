Коронавирус
ТАССВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.
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Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
RT на русском 09:03
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Evo-rus.com 02:58
Политика
МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
Здоровье
На Украине ожидают 4 тысячи смертей от COVID-19 до окончания пандемии
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что число смертей из-за пандемии коронавируса в стране может возрасти до 4 тыс, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:45
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Гаджеты
Ноутбуки на APU Ryzen станут еще мощнее
Мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen получились мощными, но компания, согласно последним данным, готовит APU еще мощнее — их называют Big Renoir и войдут они в серию Ryzen Pro.
iXBT.com 06:12
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Футбол
Клубы РПЛ признали Безбородова лучшим арбитром минувшего сезона
Судья Владислав Безбородов стал лучшим арбитром сезона-2019/20. 47-летнего судью выбрали лучшим клубы РПЛ на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ».
Metaratings 10:36
Экономика
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
Футбол
Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»
Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.
Матч ТВ 08:36
Киберспорт
Lil покинул состав Omegalil. Он уехал на море
Dota2.ru 07:08
Гаджеты
Российские Huawei Nova 5T получили обновление EMUI 10.1
Российские пользователи смартфона Huawei Nova 5T начали получать обновление фирменной прошивки EMUI 10.1, которая недавно стала доступна в Европе.
Megaobzor.com 07:43
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Футбол
Миранчук отказался от перехода в «Аталанту» и хочет играть в «Милане»
Отступные для европейского клуба в контракте игрока «Локомотива» составляют восемь миллионов евро, но президент «Локо» Василий Кикнадзе договорился со Шпиневым о продаже Миранчука за более внушительную сумму – на уровне 15-20 миллионов евро.
Metaratings 08:58