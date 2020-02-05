с чего всё началось

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Футбол Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой» ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.

Политика Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.

Экономика Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Происшествия У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).

Происшествия Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.

Экономика Число абонентов «Триколор» перестало расти Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".