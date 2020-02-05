Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТанк Т-90М успешно прошел госиспытания

Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

Подробнее о событии

Военный эксперт назвал преимущество танка T-90М перед конкурентами

Известия06:58

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Происшествия

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

Газета.Ru 07:43
Политика

Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления

РЕН ТВ вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Культура

Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России

Газета.Ru 07:46
Политика

Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках

Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
ТАСС 09:32
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М

На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Мой Брянск 07:21
Политика

Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд

Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Профиль 01:02
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК 09:35
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Наука

Физики нашли идеальный рецепт мыльных пузырей

ГЛАС.RU 06:10
Футбол

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Спорт-Экспресс 08:01
Политика

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Известия 08:50
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big

Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
VSE42.RU вчера в 22:56
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Футбол

Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»

Вести.Ru 07:40
Экономика

Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.
Ведомости 03:56
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось

Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса

Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

В работе «Яндекса» произошел сбой

Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Коммерсантъ 09:03
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Политика

Польша объявила о прекращении импорта угля из России

Яцек Сасин – польский вице-премьер – заявил, что государственные компании страны больше не будут вывозить уголь из-за рубежа.
Expert.ru 08:15
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Авто

УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
RuNews24.ru вчера в 13:14
Армия и оружие

Сирийская армия предъявила ультиматум боевикам в Идлибе

Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, в провинции Идлиб турецкие военные попали под артиллерийский обстрел сирийских правительственных войск.
Mil.Press Военное 02:12
Общество

Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Известия 08:16
Экономика

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:41
Армия и оружие

Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году

Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.
Военное дело 09:17
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