Армия и оружие
ИзвестияТанк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв». Об этом в среду, 5 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальных представителей корпорации по производству военной техники.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.РИА Новостивчера в 19:02
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Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Депутаты подготовили законопроект против завышения цен в аптеках
Депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, призванный не допустить завышения аптеками цен на лекарства.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М
На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Наука
Физики нашли идеальный рецепт мыльных пузырей
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Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании обыграл команду «Ориуэла» из третьего испанского дивизиона со счетом 2:0. Голы в составе армейцев забили Давид Караев и Илья Шкурин.
Политика
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин заявил, что другого шанса для реализации национальных проектов и других целей развития в ближайшие годы может не представиться.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi с группой Little Big
Участники российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская станцевали под Skibidi вместе с американским актером Элайджей Вудом.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Экономика
Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Происшествия
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Политика
Польша объявила о прекращении импорта угля из России
Яцек Сасин – польский вице-премьер – заявил, что государственные компании страны больше не будут вывозить уголь из-за рубежа.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Армия и оружие
Сирийская армия предъявила ультиматум боевикам в Идлибе
Напомним, что в ночь на понедельник, 3 февраля, в провинции Идлиб турецкие военные попали под артиллерийский обстрел сирийских правительственных войск.
Общество
Минск планирует добиться беспошлинных поставок нефти из Казахстана
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил о том, что Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана.
Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Двигатель для ракетоносца ПАК ДА планируется изготовить в текущем году
Криворучко добавил, что соотвествующие работы по созданию этих двигателей выполняются на предприятии «Кузнецов», и в минобороны надуются, что уже в текущем году будут изготовлены первые двигатели, которые в дальнейшем передадут на стенд для проведения предварительных испытаний.