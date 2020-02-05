с чего всё началось

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.

Общество Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения Электронная перепись населения Украины была сделана с помощью обычного умножения данных Государственной службы статистики на 0,888, сообщил 4 февраля «Украинский центр общественных данных».

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Происшествия Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".

Происшествия Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.

Общество За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.

Общество В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.

Экономика Прогноз по курсу рубля: паника на рынках потопит рубль По данным аналитиков, на финансовых рынках царит сильная напряженность, которая влияет и на курс рубля, вплотную подобравшегося к отметке в 64 за доллар.

Политика Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством» Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».