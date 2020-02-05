Армия и оружие
Вести.RuЗавершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.РИА Новостивчера в 19:02
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Общество
Правительство Украины уличили в фальсификации переписи населения
Электронная перепись населения Украины была сделана с помощью обычного умножения данных Государственной службы статистики на 0,888, сообщил 4 февраля «Украинский центр общественных данных».
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Политика
Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени
Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
Происшествия
Сотрудники ФСБ помешали снять полмиллиарда рублей со счетов покойника
В одном из банков Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ пресекли попытку четверых мужчин снять по подложным документам со счетов покойника 580 миллионов рублей.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Общество
Главархив Москвы рассекретил свыше 11,5 тысяч документов о войне
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Игры
Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов
Создатели Pathfinder: Wrath of the Righteous вышли на Kickstarter с минимальной целью в 300 тысяч долларов.
Экономика
В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных
В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
Общество
В России могут изменить правила общения коллекторов с должниками
В России сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право взаимодействовать с должниками без раскрытия своих полных имен, у них может появиться возможность представляться в разговорах с гражданами с помощью цифровых идентификаторов.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимура Батрутдинова пришла в новый сезон «Холостяка»
Экономика
Прогноз по курсу рубля: паника на рынках потопит рубль
По данным аналитиков, на финансовых рынках царит сильная напряженность, которая влияет и на курс рубля, вплотную подобравшегося к отметке в 64 за доллар.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Происшествия
Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера
Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Футбол
Почеттино может заменить Симеоне в «Атлетико»
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Экономика
Число абонентов «Триколор» перестало расти
Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Турецкий актер Аднан Коч, известный своими ролями в сериалах "Великолепный век", "Восток-Запад", приговорен к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Зачарованные» обнаружили рак четвертой стадии
Американская актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериале «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала о том, что у неё четвёртая стадия рака груди.