Армия и оружие

Вести.RuВести.RuЗавершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

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Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Военный эксперт назвал преимущество танка T-90М перед конкурентами

Известия06:58

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Футбол

Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов возглавил «Ригу»

РИА Новости 06:12
Общество

Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

Президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски, передает ТАСС.
РБК 07:55
Единоборства

Кашин призвал запретить смешанные единоборства в России

Российский журналист Олег Кашин в грубой форме призвал запретить MMA на территории России.
ProstoProSport 08:21
Футбол

«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол

В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:55
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил о росте потенциала российского флота

Политическая Экспертиза 07:45
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Политика

Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
SM News вчера в 21:28
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Наука

Археологи обнаружили древний арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что археологи обнаружили в Балаклаве большой генуэзский арсенал XV века.
Ревизор.ру 07:30
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Происшествия

Жители Сахалина съели собаку, которую взяли из приюта

РЕН ТВ 05:35
Общество

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Интерфакс 04:42
Футбол

Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Чемпионат 01:00
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени.
Lenta.ru 01:23
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новости вчера в 16:55
Политика

В Белоруссии обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений у граждан республики.
Lenta.ru 07:05
Авто

Названы самые популярные автомобили в 2019 году в городах-миллионниках

В Екатеринбурге самым популярным автомобилем в 2019 году стала LADA Vesta.
Областная газета вчера в 21:46
Политика

Путин заявил о нахождении человечества у опасной черты

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — цитирует главу государства ТАСС.
Известия 06:50
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Армия и оружие

Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)

Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
ИноСМИ 07:44
Происшествия

Число погибших при сходе лавины в Турции возросло до 23 человек

Число погибших при сходе лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 23 человек, заявил губернатор Вана Мехмет Эмин Бильмез.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес

Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России

Газета.Ru 07:46
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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