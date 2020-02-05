Армия и оружие
Вести.RuЗавершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
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с чего всё началось
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.РИА Новостивчера в 19:02
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