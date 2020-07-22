с чего всё началось

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.

Футбол В Украине разрешили пускать на стадионы болельщиков Сообщается, что заполняемость стадионов будет составлять не более 25%, а болельщики должны соблюдать дистанцию и все меры карантинного режима.

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Общество В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки В Токио число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч с начала распространения вируса, и только в среду в японской столице по результатам тестов выявлено 237 новых носителей инфекции. 1

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Общество Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19 Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. 182

Футбол «Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.

Общество В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом.

Здоровье Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 9

Политика Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 807