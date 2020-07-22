Армия и оружие
ИзвестияЗавершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — говорится в сообщении концерна.RT на русском07:37
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