Армия и оружие

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Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — говорится
 в сообщении концерна.
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