Армия и оружие
Газета.RuИспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО". Об этом сообщает РИА "Новости". Оружие одобрено межведомственной комиссией.
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«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — говорится в сообщении концерна.RT на русском07:37
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Общество
В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом
«Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
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«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
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Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
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Shraibikus News 01:16
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
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Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Общество
Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 08:31
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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
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Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Транспорт
Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца
Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС 08:08
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
Армия и оружие
Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze
Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 08:28
Наука
Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии
Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.
ИА Красная Весна вчера в 14:19
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Армия и оружие
Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения
Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения.
Вести Крым 07:35
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru вчера в 02:15
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Политика
Зеленский объяснил, почему отказался от штурма террориста из Луцка
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выполнил требования луцкого террориста, захватившего автобус с людьми.
ПолитРоссия 02:44
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Культура
«Союзмультфильм» создаст новый мультсериал на основе «Умки»
Игромания.ру 07:49
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА поспорят за последнюю путевку в Лигу чемпионов
Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
ProstoProSport 03:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20