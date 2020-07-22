с чего всё началось

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО". Об этом сообщает РИА "Новости". Оружие одобрено межведомственной комиссией.

Общество В Свердловской области умер министр с подтверждённым коронавирусом «Сегодня умер министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус», — заявил он. 47

Происшествия Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде. 748

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне "Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Путешествия Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир». 10

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 65

Общество Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19 Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. 125

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 153

Происшествия Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. 51

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 19

Транспорт Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.

Армия и оружие Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Наука Археологи обнаружили древний храмовый комплекс в Северной Ирландии Признаки древнего храмового комплекса обнаружила в Ирландии команда ученых из Северной Ирландии, Шотландии и Германии, сообщило 16 июля издание Irish Times.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,5K

Армия и оружие Корабли НАТО маневрируют возле крымского газового месторождения Испанский фрегат «Альваро де Базан» должен был направиться в Одессу, но отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от Голицынского газоконденсатного месторождения. 41

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Политика Зеленский объяснил, почему отказался от штурма террориста из Луцка Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выполнил требования луцкого террориста, захватившего автобус с людьми.

Общество Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки. 10