Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЗавершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Завершились испытания пистолета-пулемета Калашникова

Российская газета07:17

Созданный в Ижевске новый пистолет-пулемет назвали в честь Виктора Калашникова

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Завершились испытания нового пистолета-пулемета «Калашникова»

Коммерсантъ Ижевск06:33

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

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Новейший пистолет-пулемет Калашникова успешно прошел испытания

Вести.Ru06:22

В России завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

ТАСС06:09

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

РИА Новости07:15
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"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
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