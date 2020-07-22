Армия и оружие
ИзвестияЗавершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Ведомости вчера в 17:50
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Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
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По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
Футбол
«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
В Иванове загорелась фабрика Балашова
ivDay.ru 06:50
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RT на русском 06:36
Происшествия
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
RT на русском 06:16
Культура
Аудиогидом Музея деревянного зодчества стал актер Виктор Бычков
Владимирские ведомости 05:24
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В Харькове полиция проверяет сообщение о захвате заложников
"Харьковская полиция проверяет информацию о захвате заложников", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:09
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
Примечания вчера в 11:01
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Космос
SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска
Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
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Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться.
Газета.Ru 04:03
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Екатерина Волкова вылечилась от гепатита C
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Финансы
Делягин перечислил лучшие варианты хранения сбережений в 2020 году
Доллар может рухнуть в 2020 году, заявил экономист Михаил Делягин, подсказав, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.
iReactor 05:52
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
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Мишустин предложил изменить методику подсчёта средних зарплат
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с предложением об изменении методики подсчёта средних зарплат в конкретных регионах.
RT на русском 07:04
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор 03:40
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
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Давид Манукян ввел в заблуждение свою аудиторию, справоцировав слухи о расставании с Ольгой Бузовой Несколько часов назад Давид Манукян вышел на связь со своими подписчиками и полностью опроверг слухи о расставании с Бузовой.
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Технологии
В России испытали авиадвигатель, созданный с применением 3D-принтера
В России состоялось летное испытание авиадвигателя, который был изготовлен с применением технологий 3D-печати.
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Общество
Boeing 737 MAX не вернётся к перевозкам до 2021 года
Популярная механика 05:34
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57