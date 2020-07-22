с чего всё началось

В России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета. Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

Общество В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом "Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении. 12

Общество Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил адвокат Вадим Кобзев. 53

Гаджеты Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000 Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel. 15

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 109

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 32

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 815

Происшествия По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года. 1

Политика Зеленский объяснил, почему отказался от штурма террориста из Луцка Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выполнил требования луцкого террориста, захватившего автобус с людьми.

Происшествия Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля.