Общество
НТВГосиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
В России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета. Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
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«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — говорится в сообщении концерна.RT на русском07:37
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