Главы государств общались тет-а-тет три часа по вопросу нормализации обстановки в Идлибе. Президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа обсуждали вопросы с глазу на глаз.

Кремль: переговоры Путина и Эрдогана продлились три часа

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