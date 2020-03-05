Политика
ТК ЗвездаКремль: переговоры Путина и Эрдогана продлились три часа
Главы государств общались тет-а-тет три часа по вопросу нормализации обстановки в Идлибе. Президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа обсуждали вопросы с глазу на глаз.
Читать в источнике
Оценить836
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол
Слуцкий предложил женщинам провести 8 Марта на матче «Рубина»
Тренер пригласил «всех жителей и особенно жительниц» Казани на Центральный стадион, где его команда 8 Марта будет играть с «Крыльями Советов».
Кино
Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Общество
«Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов в Гонконг
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит полеты по маршруту Москва–Гонконг–Москва.
Авто
Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса
Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства
Футбол
На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Биатлон
Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Президент России проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована
Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Игры
Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»
Здоровье
В Петербурге выявлен первый случай коронавируса
В Петербурге выявлен первый случай коронавируса В 20-х числах февраля студент СЗГМУ им. Мечникова приехал из Италии.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
Игры
Видео о создании саундтрека к DOOM Eternal: хеви-метал в хоровом исполнении
Представленное видео позволяет окунуться в закулисную атмосферу создания музыки для DOOM Eternal при участии Heavy Metal Choir.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Шоу-бизнес
Манукян рассказал о своих тратах на Бузову
Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Политика
Путин: фейковые сообщения о коронавирусе вбрасывают из-за границы
Вброс фейковых сообщений о масштабном распространении коронавируса в России организован из-за границы, заявил Владимир Путин 4 марта на совещании с правительством.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Технологии
Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети
Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.