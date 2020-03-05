Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаКремль: переговоры Путина и Эрдогана продлились три часа

Главы государств общались тет-а-тет три часа по вопросу нормализации обстановки в Идлибе. Президент России Владимир Путин и его коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа обсуждали вопросы с глазу на глаз.
Читать в источнике
Комментировать822

Подробнее о событии

В Москве завершились переговоры Путина и Эрдогана

РБК12:40

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Газета.Ru12:00

Путин и Эрдоган проведут встречу в формате «один на один»

Москва 2406:28

В Кремле завершились переговоры Путина с Эрдоганом по Идлибу

REGNUM12:02

Путин и Эрдоган три часа разговаривали наедине

Взгляд.ру09:39

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

РИА Новости12:55

Началась встреча Путина и Эрдогана в Кремле

Lenta.ru06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол

Слуцкий предложил женщинам провести 8 Марта на матче «Рубина»

Тренер пригласил «всех жителей и особенно жительниц» Казани на Центральный стадион, где его команда 8 Марта будет играть с «Крыльями Советов».
Inkazan 09:32
Кино

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»

Аргументы и Факты 16:03
Общество

«Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов в Гонконг

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит полеты по маршруту Москва–Гонконг–Москва.
Известия 10:17
Авто

Китайские Tesla «устарели» из-за коронавируса

Руководитель американского автомобильного концерна Tesla признал, что в компании возникли определенные проблемы, связанные с продажей самой бюджетной модели Model 3, "постаревшей" на фоне вспышки коронавируса, зафиксированной в Китае.
Car.ru вчера в 23:05
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства

КМВ Новости 09:52
Футбол

На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке.
Весьма вчера в 12:27
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Биатлон

Немка Херрман выиграла женский спринт на этапе КМ

Газета.Ru 12:48
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Политика

Президент России проводит в Кремле встречи с главами думских фракций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, пишет РИА Новости.
Невские Новости 15:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Шоу-бизнес

Актриса из «Девчат» Инна Макарова экстренно госпитализирована

Инна Макарова была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
OAnews вчера в 11:29
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
МК-Спорт 06:33
Игры

Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»

Актуальные Новости 12:34
Здоровье

В Петербурге выявлен первый случай коронавируса

В Петербурге выявлен первый случай коронавируса В 20-х числах февраля студент СЗГМУ им. Мечникова приехал из Италии.
Peterburg News 04:47
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног

Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
ОК! 09:02
Игры

Видео о создании саундтрека к DOOM Eternal: хеви-метал в хоровом исполнении

Представленное видео позволяет окунуться в закулисную атмосферу создания музыки для DOOM Eternal при участии Heavy Metal Choir.
3DNews 13:19
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 16:24
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Шоу-бизнес

Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову.
Pravda.Ru 10:15
Политика

Путин: фейковые сообщения о коронавирусе вбрасывают из-за границы

Вброс фейковых сообщений о масштабном распространении коронавируса в России организован из-за границы, заявил Владимир Путин 4 марта на совещании с правительством.
Красная весна вчера в 06:48
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru 08:55
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

RT на русском 16:17
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК 03 марта в 20:10
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 15:07
Происшествия

18-летняя шахматистка найдена мертвой в Москве

Lenta.ru 15:16
Технологии

Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети

Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.
3DNews 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное