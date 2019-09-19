Политика

Капитал страныКапитал страныЗавершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу

Трехсторонние консультации Российской Федерации, Евросоюза и Украины касательно транзита российского газа в Брюсселе завершились. Отмечается, что переговоры продолжались примерно 40 минут.
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