Трехсторонние консультации Российской Федерации, Евросоюза и Украины касательно транзита российского газа в Брюсселе завершились. Отмечается, что переговоры продолжались примерно 40 минут.

Завершились трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по газу

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