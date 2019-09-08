Политика

Вести.RuВести.RuЗавершилось голосование в УрФО, Сибири и на Дальнем Востоке

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Выборы разного уровня проходили в Единый день голосования, 8 сентября.
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Избирательные участки завершили работу в ряде регионов на Юге России и в Поволжье

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