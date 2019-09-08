Политика
Вести.RuЗавершилось голосование в УрФО, Сибири и на Дальнем Востоке
На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Выборы разного уровня проходили в Единый день голосования, 8 сентября.
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В Дальневосточном федеральном округе определились первые лидеры на выборах губернатора
Петербургский дневник10:42
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Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии финала Открытого чемпионата США рассказал о его возможной реакции на свист со стороны местных болельщиков.
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Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
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В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
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Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума
Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.
Коммерсантъ 07:48
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Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
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Челябинским танкистам вручили черные ножи
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Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
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24 мандата из 30-ти получают представители "Единой России".
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Почти 40% составила явка на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 10:00.
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В Ленинградской области завершились учения военной авиации
Подошли к концу тактические учения бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.
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В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
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При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек
«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
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