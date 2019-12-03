Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗавершился ли «золотой век» сланцевой нефти в США

В ближайший год рост добычи сланцевой нефти в США будет быстро сбавлять темп, полагают в ОПЕК. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
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