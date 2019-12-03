с чего всё началось

В ближайший год рост добычи сланцевой нефти в США будет быстро сбавлять темп, полагают в ОПЕК. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

Завершился ли «золотой век» сланцевой нефти в США

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