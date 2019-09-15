Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершен, сообщает Минобороны республики. Два военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" сегодня доставили на авиабазу "Мюртед" в Анкаре последнюю партию компонентов ЗРК.

Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

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