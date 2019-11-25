Энергетика

REGNUMREGNUMЗависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.ру20:24

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru08:51

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАН19:08

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Lenta.ru09:26

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русском11:21

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известия19:56

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС08:42
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Спорт

CRC WADA рекомендовал допускать до стартов только «чистых» атлетов РФ

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендации допускать до международных стартов в течение четырех лет только "чистых" российских спортсменов при выполнении определенных условий - в нейтральном статусе, без использования государственного гимна и флага.
РИА Новости 15:05
Общество

Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

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Политика

Соловьев заявил, что Зеленский ведет себя как завхоз

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Киеву вооружения и оборудования с украинских кораблей, прозвучавшие в ходе его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Аргументы и Факты 20:38
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в городе Ужур (Красноярский край).
ТАСС 20:28
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Общество

Опубликована новая партия документов о китайских лагерях для мусульман

В руки журналистов попали новые документы, в которых раскрывается деятельность лагерей для мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
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В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
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Энергетика

Американские СМИ заявили о развороте «Газпрома» на Восток

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
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Мероприятие пройдет 9 декабря в Париже. Глава Украины Владимир Зеленский готов к встрече в "нормандском формате".
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Piter.tv 11:06
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В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
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