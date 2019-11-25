Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

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