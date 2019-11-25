Энергетика

REGNUMREGNUMЗависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.ру20:24

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известия19:56

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru08:51

Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

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Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Lenta.ru09:26

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАН19:08

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС08:42
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Honda представила обновленную версию городского седана City

Car.ru 09:13
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Происшествия

Проведены обыски по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»

«Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра „Э“ Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
URA.Ru 15:37
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Авто

С 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили

Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили.
СургутИнтерНовости 09:13
Армия и оружие

СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 19:04
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости 19:04
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Газета.Ru 17:15
Здоровье

Медики назвали безопасное для здоровья количество мандаринов в день

Медицинские специалисты предупреждают, что в день можно съедать не более четырех мандаринов.
iReactor 21:09
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 11:34
Политика

Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах

Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
REGNUM 06:38
Музыка

Лобода снялась в новом клипе Линдеманна

Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Культуромания вчера в 01:46
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

МонаВиста 23 ноября в 07:00
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro 07:50
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Здоровье

«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных

Глобус (г. Серов) 08:29
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Здоровье

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков

Сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков в сентябре-ноябре, сообщает телеканал «360».
RT на русском 13:29
Происшествия

Молодая женщина пропала в Южно-Сахалинске

Женщина пропала из съемной квартиры в ночь с 24 на 25 ноября. Дверь осталась открытой, ничего не пропало.
АСТВ 19:23
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Общество

Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок

Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
РБК 16:00
Экономика

Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
РБК 16:00
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Турция перешла границы дозволенного, начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в понедельник, 25 ноября американский сенатор Кристофер Ван Холлен.
Известия 17:52
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Политика

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

РБК 20:25
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Здоровье

В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки

Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.
Вечерний Челябинск 05:14
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