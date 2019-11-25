Энергетика
REGNUMЗависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
Проведены обыски по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»
«Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра „Э“ Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Авто
С 2020 года в России вырастет утильсбор на автомобили
Согласно документу, с 1 января 2020 года повышаются ставки утильсбора на автомобили.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Здоровье
Медики назвали безопасное для здоровья количество мандаринов в день
Медицинские специалисты предупреждают, что в день можно съедать не более четырех мандаринов.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Политика
Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах
Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе Линдеманна
Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Игры
Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Здоровье
Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков
Сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков в сентябре-ноябре, сообщает телеканал «360».
Происшествия
Молодая женщина пропала в Южно-Сахалинске
Женщина пропала из съемной квартиры в ночь с 24 на 25 ноября. Дверь осталась открытой, ничего не пропало.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Общество
Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок
Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.
Экономика
Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400
Турция перешла границы дозволенного, начав испытывать радиолокационные станции (РЛС) зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в понедельник, 25 ноября американский сенатор Кристофер Ван Холлен.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Здоровье
В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки
Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.