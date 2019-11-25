Бонусом от подписания нового транзитного договора между Украиной и Россией может стать снижение цены на газ до исторического минимума, заявил сегодня, 25 ноября, украинский министр энергетики Алексей Оржель.

Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ

Происшествия Проведены обыски по делу об убийстве главы ингушского центра «Э» «Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра „Э“ Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Армия и оружие СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Общество В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Политика Совфед одобрил закон об иноагентах-физлицах Совфед одобрил закон о распространении норм закона об иностранных агентах на физических лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Музыка Лобода снялась в новом клипе Линдеманна Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Происшествия Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.

Происшествия Молодая женщина пропала в Южно-Сахалинске Женщина пропала из съемной квартиры в ночь с 24 на 25 ноября. Дверь осталась открытой, ничего не пропало.

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Общество Депутаты предложили новые меры по борьбе с навязыванием страховок Депутаты предлагают обязать банки включать в договоры информацию о полной стоимости кредита со страховкой и без, а также данные о стоимости дополнительных услуг и сроках отказа от них.

Экономика Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.