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REGNUM
REGNUM

В Новосибирской области начали строить завод по производству снеков

Новосибирск, 11 сентября 2020, 10:10 — REGNUM В Новосибирской области дан старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия в регионе дополнительно появится около 900 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.В источнике
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В Новосибирске построят завод по производству снеков компании PepsiCo

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Губернатор Новосибирской области дал старт строительству завода PepsiCo по производству снеков

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Завод по производству снеков PepsiCo запустят в НСО

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Газета.Ruвчера в 02:25
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