Четвертую линию производства сжиженного газа в Сабетте планируется запустить в четвертом квартале 2020 года. Её строят полностью по российской технологии. Ранее компания «НОВАТЭК» собиралась завершить четвертую и последнюю линию в конце 2019 года, но срок перенесли.

Завод «Ямал СПГ» хотят достроить до конца года

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