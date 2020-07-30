Экономика

Красный Север (ЯНАО)Красный Север (ЯНАО)Завод «Ямал СПГ» хотят достроить до конца года

Четвертую линию производства сжиженного газа в Сабетте планируется запустить в четвертом квартале 2020 года. Её строят полностью по российской технологии. Ранее компания «НОВАТЭК» собиралась завершить четвертую и последнюю линию в конце 2019 года, но срок перенесли.
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Завод «Ямал СПГ» хотят достроить до конца года

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