Экономика
REGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
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Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru вчера в 06:25
Политика
Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
Вести.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Происшествия
Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве
«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:35
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 29 октября в 09:59
Футбол
Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
Sports.ru вчера в 12:40
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Авто
Volkswagen объявил о выходе нового электрического концепта ID
Немецкий автопроизводитель готовится представить абсолютно новый концепт семейства ID.
Тарантас Ньюс вчера в 13:33
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
Российская газета 02:47
Гаджеты
AMD убеждена, что переход на 5-нм техпроцесс обернётся для неё выгодой
В следующем году экспансия 7-нм продуктов позволит перекрывать постоянные издержки с ещё большим запасом, поэтому выгода от использования передовой литографии только увеличится.
3DNews вчера в 06:24
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
РИА Новости 05:37
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Единоборства
Ковалев о бое с Канело: Никогда не дрался с боксером такого уровня
Россиянин отметил, что никогда не дрался с боксером, который был бы такого уровня.
Нева Спорт 29 октября в 05:09
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 вчера в 15:16
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Общество
35 лет назад была убита премьер Индии Индира Ганди
35 лет назад была убита премьер-министр Индии, одна из самых известных женщин мира своего времени Индира Ганди.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Газета.Ru 03:19
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости 00:14
Футбол
«Спартак» планирует предложить Мельгарехо новый контракт
Советский спорт 05:35
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59