Экономика

REGNUMREGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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В суд поступил иск о банкротстве «Оборонэнергоэффективности»

Право.ру07:46

«Там было много менеджерских ошибок». Завод микрочипов «Ангстрем-Т» объявлен банкротом

BFM.ruвчера в 17:49

Суд в Москве признал банкротом завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

ПРАЙМ28 октября в 04:33

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

CNews28 октября в 07:09

Арбитраж Москвы признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

РАПСИ28 октября в 05:21

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости28 октября в 04:44

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

REGNUM29 октября в 03:57
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Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
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В скандальной пермской колонии жестоко избили осужденного

«Вчера жестоко избили и сломали челюсть осужденному Александру В. Избиение происходило в присутствии оперативников ИК и начальника отряда №1. Сейчас готовим срочные заявления в СК, прокуратуру, ФСИН и теперь уже в Комитет против пыток ООН и КМСЕ (Комитет министров в Совете Европы)», — написал Осечкин, отметив, что ранее обоим осужденным поступали угрозы.
URA.Ru 07:05
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Политика

Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском 06:04
Политика

Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве

В конце своего выступления на заседании генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 04:14
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

"Днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа", - говорится в релизе.
РИА Новости 08:57
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
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Происшествия

У секретного самолета Нетаньяху отказали тормоза

У пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион отказала тормозная система.
Lenta.ru 07:04
Политика

Россия отправила в США ракетные двигатели РД-180

Газета.Ru 06:32
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Купчино закрыли движение троллейбусов

Из-за аварии на теплосети в Купчино по Будапештской улице приостановлено движение троллейбусов, сообщает в четверг пресс-служба "Горэлектротранса".
DP.RU 08:45
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Общество

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
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Меркель обсудила с Зеленским начало отвода сил в Донбассе

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Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Политика

НАТО и Украина призвали Россию отдать Крым

Россия должна передать контроль над Крымом Украине, говорится в заявлении комиссии Украина – НАТО.
Взгляд.ру 07:25
Общество

Со здания военкомата в Одессе сносят барельеф маршалу Жукову

Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе, сообщает в четверг интернет-издание "Таймер".
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Общество

Симоньян не выдержала интервью Собчак

Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.
Uznayvse.ru 08:15
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
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Политика

Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда

Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны.
REGNUM 08:42
Общество

ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в ДНР — Народная милиция

Два человека получили ранения в ДНР в результате обстрела машины скорой помощи украинскими силовиками, сообщили 31 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 08:48
Политика

Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Rusvesna.su вчера в 14:41
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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Политика

Хабаровский сенатор отказался от должности из-за скандала с судимостью

Несколькими часами ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который фактически является лидером партии ЛДПР в регионе, записал видеообращение, в котором назвал произошедшее провокацией и предложил Приятнову добровольно отказаться от должности.
Первое антикоррупционное СМИ 05:24
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Происшествия

Пьяный волгоградец убил жену и тещу

38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Российская газета 06:15
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Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
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