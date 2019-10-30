Экономика
REGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Российская сторона не получала подтверждений появившихся в СМИ сведений о столкновении армий Турции и САР, произошедших на северо-востоке Сирии.
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Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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Политика
Все посольства Израиля в мире закрылись
Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
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В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
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