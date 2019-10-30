Экономика
REGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду
Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
Футбол
«Зенит» обыграл «Томь» в Кубке России со счетом 4:0
Политика
Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
Общество
Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Религия
Польская православная церковь отказалась признавать раскольную ПЦУ
Как сообщается на сайте ПАПЦ, заявление об отказе признавать украинскую раскольную церковную структуру под руководством Епифания было принято 29 октября на Свято-архиерейском соборе Польской автокефальной церкви.
Происшествия
Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»
Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Общество
Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости
Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
Происшествия
Древний японский замок полностью сгорел
В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10
Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Общество
СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США
СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.