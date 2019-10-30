Экономика

REGNUMREGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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В суд поступил иск о банкротстве «Оборонэнергоэффективности»

Право.ру07:46

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Ведомости28 октября в 04:44

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

REGNUM29 октября в 03:57

«Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально

CNews28 октября в 07:09

Арбитраж Москвы признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

РАПСИ28 октября в 05:21

«Там было много менеджерских ошибок». Завод микрочипов «Ангстрем-Т» объявлен банкротом

BFM.ruвчера в 17:49

Суд в Москве признал банкротом завод микроэлектроники «Ангстрем-Т»

ПРАЙМ28 октября в 04:33
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Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа.
ТАСС 09:13
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Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
REGNUM 13:14
Экономика

Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб

Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК 12:52
Общество

Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники

Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Слава труду (Бавлы) 05:10
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Футбол

Ибрагимович рассказал, что значили слова о возвращении в Испанию

Sport.ru 10:13
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Религия

Польская православная церковь отказалась признавать раскольную ПЦУ

Как сообщается на сайте ПАПЦ, заявление об отказе признавать украинскую раскольную церковную структуру под руководством Епифания было принято 29 октября на Свято-архиерейском соборе Польской автокефальной церкви.
Евразия Daily 09:25
Происшествия

Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Экономика

Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат

В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Lenta.ru 13:42
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Ополченец ДНР погиб при обстреле со стороны сил ВСУ

РЕН ТВ 13:10
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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Экономика

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
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Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Владимир Путин посетит Будапешт

Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
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Общество

Россиян уведомят о попытках незаконного присвоения их недвижимости

Благодаря уведомлениям владельцы смогут своевременно узнавать о попытках незаконного присвоения их недвижимости.
РБК 03:29
Происшествия

Древний японский замок полностью сгорел

В результате пожара замок практически полностью сгорел. В общей сложности шесть зданий выгорели на площади 4,2 тысячи квадратных метров.
Lenta.ru 01:30
Политика

Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
РБК 06:26
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга 29 октября в 08:46
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Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10

Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
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Общество

СМИ сообщили о взломе WhatsApp для слежки за союзниками США

СМИ сообщали, что злоумышленники с помощью приложения WhatsApp устанавливали шпионские программы на смартфоны.
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Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 01:34
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