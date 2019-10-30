Экономика
REGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
В июне 2019 года в реестр кредиторов предприятия было включено требование ВЭБ на сумму 83 171 454 928,8 рубля по ранее выданному кредиту. Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
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Происшествия
В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка
36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Омский «Авангард» расторг контракт с Никитой Щербаком
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Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Общество
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Общество
В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
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Вележева признала вину после скандала в самолете
Кино
В Казани представили самый откровенный российский фильм года
Фото: Айрат Нигматуллин В рецензиях "Верность" пытались сравнивать с мировыми хитами "Жизнь Адель" и "Зови меня своим именем", говоря, что сцены секса в российском фильме откровенно проигрывают зарубежным "конкурентам".
Здоровье
Самые опасные для здоровья виды мяса назвали диетологи
Физиотерапевт и диетолог Марина Ваулина утверждает, что даже мясо «высших» сортов может быть вредным и опасным для организма, если оно продается в вакуумной упаковке.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Политика
Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки
Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Общество
Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group согласились объединиться
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Экономика
В Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов
Ранее «Известия» со ссылкой на источники и ассоциацию «Русбренд» сообщила, что в российских магазинах ассортимент духов может сократиться из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенных Минпромторгом.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.