Экономика

REGNUMREGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
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