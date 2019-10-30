Экономика
REGNUMЗавод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.
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Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
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НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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В 54 регионах России сократилось число врачей
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
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Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
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Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
Меньше всего счастливых россиян оказалось в сфере рабочего персонала - 4,7 балла и автобизнеса - 4,4 балла.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
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Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Шоу-бизнес
Женатый баскетболист Янис Тимма перестал скрывать роман с Седоковой
Известный баскетболист, который выступает за команду «Химки», Янис Тимма, перестал скрывать свой роман с певицей Анной Седоковой.
Общество
Британская фирма открыла вакансию путешественника за £25 тыс
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Kia опубликовала в Сети первые изображения нового K5, также известного как Optima.
Финансы
Рубль в начале торгов слабо меняется к доллару и евро
Курс рубля слабо снижается к доллару и символически растет к евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Навки и Пескова выиграла турнир по фигурному катанию
Дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выиграла турнир по фигурному катанию.
Экономика
Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога
Глава "Роснано" отметил, что предложение о введении углеродного налога – его личная точка зрения России придется вернуться к теме введения углеродного налога, сказал в интервью РИА "Новости" председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.