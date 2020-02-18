Завод по производству модульных комплексов построит группа компаний ПИК . Инвестиции в проект - около 4,5 миллиардов рублей. Предприятие разместят в Корсакове, в рамках нового индустриального парка.

Завод по производству домов построят на Сахалине

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