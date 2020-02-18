Экономика

АСТВАСТВЗавод по производству домов построят на Сахалине

Завод по производству модульных комплексов построит группа компаний ПИК . Инвестиции в проект - около 4,5 миллиардов рублей. Предприятие разместят в Корсакове, в рамках нового индустриального парка.
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Завод по производству домов построят на Сахалине

АСТВ17 февраля в 21:15

«ПИК» планирует начать два пилотных проекта на Сахалине в 2020 году

ТАССвчера в 10:57

Губернатор Сахалинской области подписал соглашение с «ПИК»

SakhalinMedia.ru17 февраля в 22:53

Лимаренко: Производство домов на конвейере может удешевить квадратный метр на Сахалине

РИА Сахалин-Курилывчера в 01:26

Масштабное производство модульных домов запустят на Сахалине - власти

Интерфакс - Россия17 февраля в 22:35

Дома с конвейера уменьшат сроки строительства на Сахалине до нескольких недель

Сахалин.Инфовчера в 17:28

В Сахалинской области запустят производство модульных домов для ДФО

REGNUM17 февраля в 23:39
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Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
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Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
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Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус

Опасаться обитающих в России летучих мышей не стоит: они относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая, и не являются переносчиками коронавируса.
Российская газета вчера в 03:21
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

По заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начало военной операции в сирийском городе Идлибе является "вопросом времени", пишет ТАСС.
Инфорос 05:11
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Подростки угнали два Lamborghini Urus и врезались друг в друга

Avtodrug 06:30
Происшествия

В Чечне бесследно исчез дагестанец, покуривший возле мечети

Городовой 08:30
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Общество

Путин почтил в Петербурге память Собчака

Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
ФАН 06:25
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
RT на русском 08:48
Экономика

В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:37
Экономика

Стоимость палладия обновила очередной исторический рекорд

По состоянию на 19.42 мск стоимость тройской унции палладия увеличивается на 2,2%, до 2578,1 доллара, ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 2591 доллар.
ПРАЙМ вчера в 11:57
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Армия и оружие

В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием

Новостной фронт вчера в 08:33
Общество

Около 400 самолетов 737 MAX проверит Boeing из-за ветоши в баках

Новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.
REGNUM вчера в 21:34
Политика

Депутат Госдумы прокомментировал отставку Суркова

Интригу вокруг отставки Владислава Суркова создало то, что он заранее это анонсировал, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
News.ru 07:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков

В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
Известия 17 февраля в 09:02
Политика

Меркель подтвердила решение не вмешиваться в выборы нового главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет вмешиваться в выборы нового главы немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС).
Московский Комсомолец 08:35
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Чемпионат 03:32
Происшествия

Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
РИА Новости 08:07
Общество

Подсчитаны потери России из-за запрета на въезд граждан Китая

Потери России из-за запрета на въезд граждан Китая составили почти 3 млрд рублей.
Деловое.ТВ 03:39
Политика

ООН отложила заседание из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке, США, из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.
Lenta.ru вчера в 18:17
Политика

США заплатят за демократические ценности на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) заплатит Киеву за реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность», которая предполагает развитие демократических ценностей.
Lenta.ru 06:55
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег».
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд

В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Российская газета 08:28
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru вчера в 06:47
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