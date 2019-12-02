Футбол
Pravda.RuЗаводящего фанатов «Спартака» задержали за оскорбление Дзюбы
Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".
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с чего всё началось
Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.Фонтанка.Ру04:14
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