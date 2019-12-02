Футбол

Pravda.RuPravda.RuЗаводящего фанатов «Спартака» задержали за оскорбление Дзюбы

Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".
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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.
Фонтанка.Ру04:14

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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Фонтанка.Ру04:14

Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

Спорт-Экспресс04:46

Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

Sports.ru06:25

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport.ru06:30

Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport24.ru06:11

Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за организацию зарядов про Дзюбу

Чемпионат07:21

На «Газпром Арене» задержали болельщика «Спартака», организовавшего оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы

Петербургский дневник07:56
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Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

BFM.ru 10:59
Политика

Турция пожаловалась на отсутствие поддержки от НАТО

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об отсутствии поддержки Анкары со стороны Североатлантического альянса (НАТО).
News.ru 10:25
Политика

Глава МИД Финляндии хотел самовольно вывезти из Сирии детей боевиков ИГ

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пытался самовольно привезти в страну детей финских боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из сирийского лагеря «Эль-Холь».
News.ru 09:19
Политика

«Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?

Отметим, что в августе 2019 года президент PetroChina Хоу Цицзюнь отмечал, что «США были бы очень многообещающим источником растущих поставок газа для Китая», если не возникновение торговой войны, из-за которых Пекин решил сделать ставку на российские проекты.
REGNUM 08:11
Армия и оружие

Провал Вашингтона в Сирии привел к слиянию курдских боевиков с ИГ

Политолог Константин Соколов заявил, что американцы решили объединить в единую силу официально поддерживаемых ими курдских радикалов с террористами ИГ.
Политическая Экспертиза 06:29
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Газета.Ru 11:26
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Общество

Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Украина.ру 10:38
Политика

Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Lenta.ru 07:22
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
РБК 10:44
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Политика

Зеленский рассказал, что ожидает от встречи с Путиным в Париже

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, формат встречи Путина с Зеленским будет определен ближе к самому саммиту.
Красная весна 06:40
Шоу-бизнес

Ирина Пегова потрясла фанатов нарядом с глубоким декольте

Российская актриса Ирина Пегова потрясла фанатов нарядом с глубоким декольте.
Актуальные Новости 03:15
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета 10:15
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Газета.Ru 11:20
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Биатлон

Мартен Фуркад заступился за российских биатлонистов

Главная звезда французского биатлона Мартен Фуркад заявил журналистам, что не рассматривает возможное отстранение чистых от допинга спортсменов из России от международных соревнований в качестве справедливой меры наказания.
Вести.Ru 04:20
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Здоровье

Калининградские и литовские медики запустили совместный проект по ранней диагностике рака

Медики Клайпеды и Калининграда в рамках программы по развитию приграничного сотрудничества запустили совместный проект по раннему выявлению онкозаболеваний и их профилактике.
Клопс 11:23
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Политика

Президент Абхазии назначил врио министра внутренних дел

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о временно исполняющем обязанности министра внутренних дел республики, об этом сообщается на сайте главы государства.
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Гаджеты

Sony готовит похожий на iPhone SE смартфон

Японская компания Sony намерена в скором времени выпустить новый смартфон линейки Xperia, достоинством которого станет схожесть с моделью Apple iPhone SE.
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