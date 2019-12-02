Футбол

Pravda.RuPravda.RuЗаводящего фанатов «Спартака» задержали за оскорбление Дзюбы

Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".
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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.
Фонтанка.Ру04:14

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За оскорбление Дзюбы привлекли держателя «матюгальника». В отдел полиции увезли фаната «Спартака»

Фонтанка.Ру04:14

Организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы был доставлен в отдел полиции

Спорт-Экспресс04:46

Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

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Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы

Sport24.ru06:11

Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за организацию зарядов про Дзюбу

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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