Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.

с чего всё началось

Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".

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