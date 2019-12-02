Футбол
Pravda.RuЗаводящего фанатов «Спартака» задержали за оскорбление Дзюбы
Заводящий фанатский сектор "Спартака" Валерий Бевз задержан полицией после матча с "Зенитом". Он был доставлен в участок за выкрикивания нецензурных выражений в адрес нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Фонтанка".
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с чего всё началось
Организатор непотребных кричалок в адрес петербургского «Зенита» и конкретно нападающего Артема Дзюбы покинул матч со «Спартаком» и был доставлен в отдел полиции. Оскорбитель из числа московских фанатов получил протокол.Фонтанка.Ру04:14
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Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
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Антонио Кассано: «У Роналду большие проблемы с Сарри»
Позже Роналду заверил, что между ним и Сарри нет разногласий. «Ювентус» проведет следующий матч 7 декабря против «Лацио».
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«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
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Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста
В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что в Забайкалье пассажирский автобус Kia Granbird упал с моста в замёрзшую реку Куэнга.
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Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Общество
Дед Мороз назвал свой подарок Путину на Новый год
Главный Дед Мороз России из Великого Устюга хотел бы подарить президенту Владимиру Путину на Новый год благополучие и здоровье.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Происшествия
У московской школьницы украли сумку за 100 тысяч с картой «Тройка»
Неизвестные ограбили школьницу в центре Москвы.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Футбол
Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф на Евро-2020
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему Гарету Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы 2020 года, сообщает GolfMagic.
Политика
Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Общество
Фонд борьбы с коррупцией нашел у телеведущей Наили Аскер-Заде яхту и частный самолет
Происшествия
В Новосибирске отчим забил до смерти пятилетнюю девочку
Мужчине не понравилось, как ведет себя пятилетняя девочка, и он решил воспитывать ее с помощью кулаков.
Экономика
ЦБ приостановил действие лицензий у страховой компании «Орбита»
Банк России приостановил действие лицензий по добровольному личному страхованию и добровольному страхованию имущества у общества с ограниченной ответственностью "Орбита".
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Происшествия
В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета
Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Кино
Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»
По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
Шоу-бизнес
Дочь Пескова вместе с Песковым примерила усы Пескова
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза разместила в сториз Instagram видео, на котором вместе с отцом примерила одну из функций «масок» в социальной сети, наложив себе на лицо усы, очень похожие на те, что есть у ее известного отца.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.