Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов. По данным Telegram-канала Mash, звезде сериала "Моя прекрасная няня" предстоит долгое восстановление.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
REGNUM вчера в 07:46
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Наука
Раскрыт механизм, помогающий печени предотвратить грибковые инфекции
Исследователи из США и КНР обнаружили новый путь, по которому макрофаги печени, называемые клетками Купфера, захватывают потенциально смертельные грибки в кровотоке перед их распространением в органы-мишени, такие как мозг или почки.
Индикатор вчера в 11:21
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Экономика
Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики
По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Авто
Skoda опубликовала рендер нового Rapid для России
Компания Skoda опубликовала рендерное изображение нового лифтбека Rapid для российского рынка.
Тарантас Ньюс 03:40
Общество
ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).
РБК 04:51
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 07 октября в 12:17
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Единоборства
Федор Емельяненко проведет бой с американцем Джексоном в Японии
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проведет бой с американцем Куинтоном Джексоном.
РЕН ТВ 05:15
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Политика
МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе
Другие сценарии предполагают затягивание боевых действий или отказ от Донбасса, считает Пристайко.
Российская газета вчера в 02:00
Авто
BMW представила новый седан M8 Gran Coupe
Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series - «заряженный» седан M8 Gran Coupe.
AutoNews 03:50
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество
В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной
Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей.
Российская газета 04:39
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие
В ходе демилитаризации Донбасса киевским оккупантам предстоит освободить ряд территорий
Украинским оккупационным войскам в ходе разведения сил на линии боевого соприкосновения Донбасса предстоит освободить ряд территорий и населенных пунктов, которые войдут в демилитаризованную «серую» зону.
Новостной фронт 04:22
Происшествия
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
Вести.Ru 04:57