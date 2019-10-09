Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику. Здесь проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных

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