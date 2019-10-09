Шоу-бизнес
REGNUMЗаворотнюк продолжает бороться с раком в клинике для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую на прошлой неделе выписали из московской клиники, где она проходила лечение от онкологического заболевания, перевели в другую частную клинику. Здесь проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Авто
Стартовало производство Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил о старте производства Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
За рулем Кубань 02:51
Единоборства
Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне
Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.
Pravda.Ru 06:18
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Общество
Электронную почту россиян будут блокировать
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Русская Планета 00:03
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Здоровье
На Ставрополье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, с 27 сентября по 3 октября 2019 года в медучреждения с клиникой ОРВИ обратились 11654 жителя Ставрополья.
Победа 26 вчера в 00:45
Общество
РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Суть событий вчера в 04:57
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Футбол
Месси назвал лучших тренеров в своей карьере
Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.
Чемпионат 06:28
Политика
Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17
Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК вчера в 17:02
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Московский Комсомолец 06:36
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru вчера в 11:35
Происшествия
Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области
Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.
Московский Комсомолец 00:34
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 вчера в 00:24
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49