Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЗаворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов. По данным Telegram-канала Mash, звезде сериала "Моя прекрасная няня" предстоит долгое восстановление.
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Специалист онкоцентра вынес неутешительный вердикт парализованной Заворотнюк

Телепрограмма07:46

Выяснилось, куда и зачем Анастасию Заворотнюк вывезли из больницы

7Дней.ру05:00

СМИ: парализованная Заворотнюк отправилась на реабилитацию

ТК Звезда02:51

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Газета.Ru04:11

СМИ узнали, куда увезли Заворотнюк

Московский Комсомолец02:47

Больную раком Анастасию Заворотнюк парализовало

Дни.ру02:39

Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных

Lenta.ru02:37
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Родные не отходят от постели парализованной Заворотнюк

Вести.UZ04:25
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

RT на русском 06:14
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv вчера в 04:17
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Футбол

Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru 07:36
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении

В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
Аргументы недели 07 октября в 07:58
Шоу-бизнес

3-летняя дочь Анны Хилькевич заболела по дороге в Дубай

Вчера Анна Хилькевич сообщила подписчикам своего микроблога в Instagram, что решила на несколько дней улететь в Дубай в компании старшей дочери, 3-летней Арианны.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика

Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.
iReactor 08:13
Авто

Представлен новый минивэн Toyota Granace

Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.
32CARS.ru вчера в 03:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Авто

В Минске представили кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE

Компания Geely представила в Минске новые кроссовер SX11 и седан GE.
Автоновости дня 05:04
Политика

Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу»

Обвинительные приговоры по «московскому делу», вынесенные судами в отношении участников массовых протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, не являются политическими.
News.ru 07:17
Армия и оружие

Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус вчера в 09:34
Политика

Песков рассказал об опасности провокаций США после допроса Юмашевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасность провокаций со стороны США, подобных допросу депутата Госдумы Инги Юмашевой, сохраняется.
RT на русском 08:17
Общество

Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
Аргументы и Факты 07:11
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.
ФАН вчера в 20:24
Армия и оружие

Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
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«Яндекс» представил понимающую жесты «умную» колонку

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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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