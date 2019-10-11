Шоу-бизнес

Mockva.ruЗаворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», которая лечится от онкологического заболевания, не двигается, не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.
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«Находится в состоянии сопора»: появились новые данные о состоянии Заворотнюк

7Дней.ру10:00

Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось

Дни.ру08:33

Анестезиолог раскрыл подробности состояния Анастасии Заворотнюк

Телепрограмма10:01

СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии

Woman.ru09:55

«Не реагирует, не замечает людей»: врачи спасают Анастасию Заворотнюк от комы

StarHit.ru08:30

Раскрыты подробности состояния Заворотнюк

Lenta.ru08:26

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Евразия Daily08:22
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Здоровье

Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле

Ugpressa.ru 13:05
Армия и оружие

Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Армия и оружие

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Футбол

Озил выставил на продажу дом в Лондоне

По информации источника, немец уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, который оценивается в 11,3 миллиона евро.
Sportbox.RU 12:41
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии

Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
REGNUM 16:56
Спорт

Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020

Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Sport.ru 16:45
Армия и оружие

Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

Lenta.ru 06:42
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Экономика

Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что примерно 50% кредитов в украинских банках являются проблемными.
RT на русском 14:49
Футбол

Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)

Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Политика

Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию

За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Утро.ru 13:30
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество

Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра.
Коммерсантъ 14:55
Космос

Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус 11:45
Шоу-бизнес

Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза 07:39
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM 14:18
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

РИА Новости 05:02
Общество

Навальный заявил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Lenta.ru 07:08
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия 12:15
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Футбол

Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Политика

Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Вести.Ru 14:51
Экономика

ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян

ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
РБК 15:35
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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