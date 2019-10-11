Шоу-бизнес
Mockva.ruЗаворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора. Звезда сериала «Моя прекрасная няня», которая лечится от онкологического заболевания, не двигается, не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.
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Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
Армия и оружие
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Футбол
Озил выставил на продажу дом в Лондоне
По информации источника, немец уже выставил на продажу свой дом в Лондоне, который оценивается в 11,3 миллиона евро.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии
Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
Спорт
Российские паралимпийцы получили приглашение на Паралимпиаду-2020
Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Экономика
Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что примерно 50% кредитов в украинских банках являются проблемными.
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию
За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Общество
Московский киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября
Кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября, сообщили ТАСС в кассах киноцентра.
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.