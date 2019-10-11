Шоу-бизнес

Евразия DailyЕвразия DailyАнастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.
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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении ее состояния

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Раскрыты подробности состояния Заворотнюк

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Анестезиолог раскрыл подробности состояния Анастасии Заворотнюк

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Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось

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«Не реагирует, не замечает людей»: врачи спасают Анастасию Заворотнюк от комы

StarHit.ru08:30

«Находится в состоянии сопора»: появились новые данные о состоянии Заворотнюк

7Дней.ру10:00

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Евразия Daily08:22
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Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM 09 октября в 21:41
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс 16:14
Футбол

Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 09 октября в 13:15
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Гаджеты

Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 08:16
Экономика

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Армия и оружие

Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Здоровье

Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Финансы

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Футбол

Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро

Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Sport24.ru 17:14
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:32
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони сильно разочарована поступком своей мамы

Новый учебный год Анджелина начала не в родном Монако, а в Лондоне, куда её перевезла мама.
7Дней.ру 09 октября в 05:30
Космос

Марсоход нашел остатки соленого озера на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего соленого озера на кратере Гейл.
Телеканал 360° 09 октября в 12:33
Футбол

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.
Ведомости вчера в 16:45
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

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Наука

Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости 13:09
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Космос

Названы нобелевские лауреаты по химии

Каждый лауреат Нобелевской премии в этом году получит девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов).
Телеканал 360° 09 октября в 05:49
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила своих хейтеров за внимание

Звезда поблагодарила хейтеров за пристальное и активное внимание к ее жизни и творчеству, сообщает vm.ru.
Народные новости 01:32
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета 16:32
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.
News.ru вчера в 21:28
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
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Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия 20:13
Армия и оружие

Дальше будет только хуже? Политики обеспокоены ситуацией на Донбассе

Нацисты из бывшего полка «Азов» вместе со своими «побратимами» из «Нацкорпуса» прорвались через блокпост в Золотом, сорвав мирный процесс по разведению сил и средств, о котором было оговорено ранее.
Rusvesna.su 09 октября в 18:50
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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