Шоу-бизнес
РИА НовостиЗаворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург". Артистка оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
10 главных новостей прошедшего августа: слухи о раке Анастасии Заворотнюк, смерть Аллы Вербер
StarHit.ru02 сентября в 17:00
«Врачи и деньги есть»: Семья Заворотнюк отказалась от помощи коллег
Комсомольская правдавчера в 17:30
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит одежду покойного сына
Мама Децла Ирина Толмацкая не может смириться с горькой утратой.
Вокруг ТВ 14:31
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру 08:28
Политика
В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.
РЕН ТВ 16:12
Кино
Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Культуромания 10:28
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Футбол
Зобнин: футболисты «Спартака» всегда будут защищать Кононова
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда полностью поддерживает главного тренера Олега Кононова.
RT на русском 15:40
Политика
Суд запретил ликвидировать УПЦ Киевского патриархата
В сообщении говорится, что суд полностью удовлетворил заявление УПЦ в ее иске о запрете митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну осуществлять действия, направленные на регистрацию ликвидационной комиссии Украинской православной церкви.
РИА Новости Крым 11:49
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru 12:05
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Игры
Публичное тестирование новой библиотеки Steam начнётся 17 сентября
Valve объявила о скором начале тестирования редизайна библиотеки Steam, который представила в марте на GDC 2019.
Игромания.ру 13:22
Футбол
Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Чемпионат 10:43
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Экономика
Магазин российских продуктов откроется на китайской интернет-площадке
Магазин откроется на Tmall Food & Fresh – продовольственном сегменте одной из крупнейших китайских B2C-платформ Tmall.com, входящей в состав интернет-гиганта Alibaba Group, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.
Вести.Финанс 03:05
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Авто
Geely привез в Россию кросс-хэтчбек за 1,2 млн рублей
Китайский кросс-хэтчбек Geely GS, который в скором времени появится на российском рынке, будет предлагаться клиентам по цене от 1 299 990 рублей.
AutoNews 07:19