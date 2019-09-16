Шоу-бизнес
Lenta.ruЗаворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что хирургическое вмешательство было проведено в апреле.
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с чего всё началось
Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.Московский Комсомолецвчера в 14:34
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Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолецвчера в 14:34
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РБК вчера в 19:59
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
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Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков
Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.
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«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
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В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
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Шоу-бизнес
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REGNUM 01:48
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
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Алтайская правда 15 сентября в 04:03
Игры
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CyberSport.ru 15 сентября в 11:05
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Армия и оружие
Началась сборка первого бомбардировщика В-21
Корпорация Northrop Grumman выиграла тендер на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году, а эскизное проектирование самолёта было завершено уже в нынешнем году.
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Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с переходным отсеком ракеты-носителя
Специалисты РКК «Энергия» завершили стыковку космического корабля «Союз МС-15» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщила пресс-служба корпорации.
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Кино
Президент РФ поздравил Меньшова с юбилеем
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Армия и оружие
Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки на Saudi Aramco
«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю все-таки на мирное разрешение», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о военной угрозе после нападения дронов (цитата по ТАСС).
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Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки вчера в 04:46
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
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Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47